قاليباف: صناعة صاروخ هايبرسونيك الباليستي يدل على الجمع بين العلم والإيمان

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، بجهود العميد حاجي زاده والمتخصصين في سلاح الجو الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية لتحقيق القدرة على صناعة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف قاليباف إن صناعة صاروخ باليستي بالموجات فوق الصوتية مع قدرة غير مسبوقة على المناورة، وكسر الرقم القياسي للسرعة، والقدرة على المرور عبر جميع منظومات الدفاع الصاروخية في العالم والقدرة على استهدافها هو علامة واضحة على الجمع بين العلم والإيمان بصناعة الدفاع في البلاد .

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