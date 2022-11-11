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١١‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:١٦ ص

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قاليباف: صناعة صاروخ هايبرسونيك الباليستي يدل على الجمع بين العلم والإيمان

قاليباف: صناعة صاروخ هايبرسونيك الباليستي يدل على الجمع بين العلم والإيمان

أشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي يجهود العميد حاجي زاده ببناء الصاروخ الباليستي الجديد الذي نفذه حرس الثورة الإسلامية، قائلا: إن صناعة هذا الصاروخ هو علامة واضحة على الجمع بين العلم والإيمان في صناعة الدفاع في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، بجهود العميد حاجي زاده والمتخصصين في سلاح الجو الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية لتحقيق القدرة على صناعة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف قاليباف إن صناعة صاروخ باليستي بالموجات فوق الصوتية مع قدرة غير مسبوقة على المناورة، وكسر الرقم القياسي للسرعة، والقدرة على المرور عبر جميع منظومات الدفاع الصاروخية في العالم والقدرة على استهدافها هو علامة واضحة على الجمع بين العلم والإيمان بصناعة الدفاع في البلاد .

/انتهى/

رمز الخبر 1927837

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