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١٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٤١ ص

قالیباف:

صنع ايران للصواريخ فرط الصوتية يخیب آمال الأعداء

صنع ايران للصواريخ فرط الصوتية يخیب آمال الأعداء

أكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني، أن صنع الصواريخ الباليستية فرط الصوتية ادى إلى الشعور بالإحباط لدى الأعداء والشعور بالسعادة لدى الأصدقاء. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف، خلال خطابه اليوم الأحد قبل بدء جلسة البرلمان: "إن وصول أبناء ايران إلى القدرة المحلية على تصنيع الصواريخ الباليستية فرط الصوتية خيب آمال أعداء هذه الأرض وأسعد أصدقائها".

وأضاف: "ان كسر الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر منظومات الدفاع الصاروخي والقدرة على استهدافها يعد من السمات البارزة لهذا الإنجاز الجديد لعلماء بلادنا الشباب".

وأشار الى ان ايران رائدة في صنع الصواريخ الباليستية، واكد ان اليوم لدى ايران الكثير من أمثال الشهيد "طهراني مقدم" في القوة الجوفضائية لحرس الثورة الذين تركز افكارهم واعمالهم وانشطتهم في مسار بناء إيران قوية".

وأكد قاليباف في جانب آخر من تصريحاته على تعاون مجلس الشورى مع الحكومة لحل مشاكل البلاد، قائلا ان مجلس الشورى والحكومة يعملان جنبا الى جنب لحل القضايا الاساسية واستخدام جميع طاقات البلاد لحل مشاكل الشعب وتحسين وضعهم المعيشي إن شاء الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1927893

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