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١٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:١٤ ص

حاجي زادة:

الحرس الثوري يتمكن من صناعة صاروخ "هايبرسونيك" المواجه لأنظمة الدفاع الجوي

الحرس الثوري يتمكن من صناعة صاروخ "هايبرسونيك" المواجه لأنظمة الدفاع الجوي

اعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الادميرال "امير علي حاجي زادة" ان ايران طورت صاروخ بالستي "هايبرسونيك" لمواجهة دروع الدفاع الجوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الادميرال امير علي حاجي زادة، لفت إلى ان هذا الصاروخ الجديد بامكانه اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود.

وتابع قائلا : يستهدف هذا الصاروخ أنظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ.

يشار الى ان صواريخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة ؛ ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.

/انتهى/

رمز الخبر 1927825

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