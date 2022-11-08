منظومة "باور 373" قادرة على استهداف مقاتلات الجيل الخامس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف العميد صباحي فرد في تصريح صحفي ان العمل جار لزيادة مدى صواريخ منظومة "باور 373" للدفاع الجوي الى 400 كم والتي كانت قد ازدادت مؤخرا من 200 كيلومتر الى اكثر من 300 كيلومتر، وسيتم تحقيق ذلك بعون الله تعالى.

واوضح ان اختبار صاروخ "صياد بي – 4" لمنظومة "باور 373" والذي جرى مؤخرا شمل ايضا اختبارا للكشف عن الصواريخ الباليستية وتتبعها وقد نجحت هذه المنظومة في هذا الاختبار ايضا.

واكد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني ان ايران لديها منظومات كثيرة للدفاع الجوي والكثير منها مخبوء ليوم الحاجة وان سبب الاعلان عن منظومة "باور 373" وامكانياتها كان رصد الاعداء لهذه القدرات حيث كان ينبغي علينا حيازة مثل هذه القدرات.

وردا على سؤال حول بعض الدعايات الاجنبية بأن طائرات معادية دخلت الاجواء الايرانية وعادت ، خاصة مع مجيء المتطرف نتنياهو الى الحكم في الكيان الصهيوني واطلاق تهديدات لايران أكد العميد مصباحي فرد " اليوم يدرك الكيان الصهيوني هذه الحقيقة بأنه لن يكون قادرا على مواجهة ايران. القبة الحديدية التي يذكرونها ويقولون بانها فعالة امام اية مخاطر عاجزة حتى عن مواجهة اصغر المقذوفات والصواريخ وهذا ما ظهر جليا في حرب غزة الاخيرة".

كما اوضح قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني ان منظومة "باور 373" هي الان قيد الانتاج الوفير وانها قد نشرت في مناطق عديدة على الارض داخل البلاد.

وشدد العميد مصباحي فرد ان الحظر المفروض على ايران دفعنا نحو الاعتماد على الذات واننا اصبحنا لا نحتاج بعد الان شراء معدات دفاعية وخاصة منظومات الدفاع الجوي لأننا اصبحنا نمتلك افضل واقوى والمنظومات قوة في العالم مثل منظومة "باور 373" ./انتهى/