الكيان الصهيوني يخشى المسيَّرات الإيرانية في أيدي حزب الله وحلفاء طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوردت الصحيفة أن إستراتيجية الحرب التي يشنّها الروس على أوكرانيا سوف يستخدمها الإيرانيون في قتالهم "إسرائيل"، وهي بالتأكيد ستتضاعف كثافتها مرات عديدة، لأنّ أوكرانيا أكبر بـ 27 مرة من "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أنّ "الحرب المقبلة متعددة الساحات، وستكون هذه المنطقة هدفاً صغيراً وأساسياً ومركّزاً، ستجري مهاجمته يومياً بآلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية ومئات الطائرات المسيّرة الإيرانية، وستكون نتائج هذه الهجمات مئات المواقع المدمّرة في كل يوم".

وزعمت "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أنّ "مساعدة إيران لروسيا في أوكرانيا سيؤدي إلى سماح موسكو لطهران بمهاجمة إسرائيل عبر مرتفعات الجولان"، مضيفةً: "يصل مدى الطائرات الإيرانية المسيّرة إلى 1000 كلم، وهم لديهم أيضاً طائرات مسيّرة يصل مداها إلى 2000 كيلومتر".

وأشار إلى أنّ الطاقة الإنتاجية لصناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية تبلغ عدّة آلاف سنوياً. وفي الواقع، يمكن شراء بثمن طائرة مقاتلة من طراز "F-35" نحو 4 آلاف طائرة مسيّرة.

كذلك، أفادت الصحيفة بأنّ "تل أبيب" تحتاج إلى الرد على هذا التهديد من خلال تطوير وتسليح نفسها بوسائل دفاع أكثر فعالية من دفاعاتها الحالية لاعتراض أي جسم جوي بعيد المدى".

ودعت "جيروزاليم بوست"، "إسرائيل" إلى تعلّم الدروس من حرب الطائرات المسيّرة الإيرانية-الروسية وتطوير استجابة سريعة وفعَّالة لهزيمة هذا التهديد.

وفي وقتٍ سابق، ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أنّ "إسرائيل تتابع عن كثب المسيّرات التي ستؤثر في أي نزاع مستقبلي ضد إيران أو حلفائها في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار يتحدى أنظمة الدفاع الأوكرانية".

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