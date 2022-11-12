أمير عبداللهيان: إيران لم تسلم روسيا أي أسلحة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان مع نظيره البلغاري نيكولاي ميلكوف آخر التطورات والعلاقات الثنائية والدولية .

وأعرب أمير عبد اللهيان في هذا الحديث عن امتنانه لموقف بلغاريا في إدانة عمل داعش الإرهابي لمرقد شاهجراغ (ع) في شيراز، وأكد على أهمية العلاقات الثنائية عشية الذكرى الـ 125 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتحدث وزير خارجية بلادنا عن المحادثات الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وأكد أمير عبد اللهيان فيما يتعلق بالتطورات في أوكرانيا: نحن ضد استمرار الحرب في أوكرانيا ونعمل من أجل وقف إطلاق النار.

كما ذكر وزير خارجية بلدنا أنه، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2231، ليس لدينا حظر على تصدير واستيراد الأسلحة، لكننا لم نسلم أي أسلحة لروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. موقفنا ضد توسع الناتو في المنطقة وضد الحرب في أوكرانيا.

وفي الختام أوضح رئيس السلك الدبلوماسي مواقف طهران من عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأي سلوك سياسي ضد إيران.

ومن جانب اخر أكد وزير خارجية بلغاريا في هذه المكالمة الهاتفية على استمرار الجهود لعقد لجنة مشتركة في عام 2023، مشيرًا إلى العلاقات الجيدة وطويلة الأمد بين البلدين.

وشكر نيكولاي ميلكوف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية على التوضيحات المتعلقة بالتطورات في أوكرانيا وموقف بلادنا في معارضة استمرار الحرب ومتابعة الحلول السياسية لحل الأزمة في أوكرانيا وأضاف إن الحكومة البلغارية ملتزمة بعملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وتحقيق الاتفاقية بين إيران والمجتمع الدولي.

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