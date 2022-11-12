"علي رهبري" يعود لقيادة أوبرا مارينسكي في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقود علي رهبري للمرة الخامسة و السادسة أوركسترا أوبرا مارينسكي السيمفونية على مدى الأشهر الأربعة الماضية كضيف دائم فيها.

وفي الحفل الأول، يوم السبت (19 نوفمبر)، ستعرض أعمال الملحن الألماني ريتشارد فاجنر والملحن الأرميني أرنو باباجانيان والملحن الفرنسي لويس هيكتور بيرليوز و ستكون زارينا شيمانسكايا من سانت بطرسبرغ عازفة البيانو المنفردة في هذا البرنامج.

وستعرض في الحفل الثاني يوم الجمعة (25نوفمبر) أعمال الملحنين الأرمينيين آرام خاشاتوريان وألكسندر أراتونيان والملحن الروسي سيرجي فاسيليفيتش رحمانينوف و سيكون العازف المنفرد لهذا البرنامج عازف البوق تيمور مارتينوف من سان بطرسبرغ.

وفي هذا الموسم الفني سيتولى علي رهبري بمبادرته الشخصية أداء عدد من الأعمال تشمل 10 حفلات، سيخصص نصف هذه الحفلات للملحنين الشرقيين والنصف الآخر للملحنين الغربيين ومن المتوقع أن تُعرض في هذا الموسم أعمال الملحنين الإيرانيين البارزين أيضا في قاعة أوبرا مارينسكي.

وباعتبارها أكبر مجمع فني في العالم، تضم مجموعة أوبرا مارينسكي 400 موسيقي و 250 مغني كورال وعشرات من مطربي الأوبرا وثلاث قاعات أوبرا والعديد من قاعات الحفلات الموسيقية.

والجدير بالذكر أنه وفي وقت سابق أيضا قاد علي رهبري حفل تدشين موسم الفن في اسطنبول وكذلك حفل ذكرى تأسيس جمهورية تركيا السنوي.

ويعد علي رهبري من أبرز الشخصيات في الموسيقى الإيراني، حيث قد قاد حتى الآن أكثر من 120 فرقة أوركسترا بارزة في العالم وسجل حوالي 250 ألبومًا للموسيقى الكلاسيكية العالمية لأهم فرق الأوركسترا والأوبرا في العالم.

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