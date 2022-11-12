العراق: قتل 5 إرهابيين بضربة جوية في كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، أن "قيادة العمليات المشتركة، مستمرة بوضع الخطط الهادفة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، مسنودة بجهد استخباري كبير، إذ شرعت، فجر اليوم السبت، قوة مشتركة من فوج مكافحة إرهاب كركوك والقطعات الماسكة ضمن قاطع المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو في كركوك، لتفتيش مكان الضربة الجوية التي نفذتها طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية وفق معلومات ومتابعة دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات العراقي، وبعمل فني وعلمي وجهود متواصلة لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني، في أطراف قرية بير احمد بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "القوة المشتركة عثرت على (خمس جثث لعناصر داعش و5 بنادق و7 رمانات مختلفة و24 مخزن بندقية و7 صواعق تفجير و4 جعب صدرية و10 أمتار فتيل قداحة ومبلغ مالي وخلية شمسية و20 جهاز موبايل و25 شريحة موبايل وراوتر محمول، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

وأكد أن "القوات الأمنية البطلة التي تؤدي واجباتها على أتم وجه ستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بالأمن، ولن يكون لعناصر عصابات داعش الإرهابية أي مكان في أرض العراق".

المصدر: واع

/انتهى/