العراق .. مقتل 8 إرهابيين في محافظة كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رسول في بيان إنه "يستمر جهاز مُكافحة الإرهاب في مُلاحقة بقايا فلول عصابات داعش في المُحافظات العراقية، فبعد أن قتل أبطال الجهاز "مفرزة كاملة" من العصابات الإرهابية في الشهر المُنصرم".

وأضاف "شُجعاننا تمكنوا صباح هذا اليوم وبإسناد طيران الجيش العراقي من قتل (8) إرهابيين في مُحافظة كركوك بعد أن تمكنت وحدات استخبارات الجهاز من رصد خط سير هؤلاء الإرهابيين وجمع المعلومات الكافية عنهم".

وأشار إلى أنه "تم التنسيق مع طيران القوة الجوية العراقية البطلة والتي بدورها وجهت ضربة دقيقة داخل الوكر الذي يتواجدون به والتي أدت إلى قتلهم جميعًا"، لافتا الى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب هو القوة الضاربة للبلاد وعملياتهم تشهد دومًا بالنجاح الحتمي نتيجة العمل الدقيق والتنسيق العالي مع باقي الأجهزة الأمنية".

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