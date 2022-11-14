ايران ترفع سعر بيع النفط الرسمي للزبائن الآسيويين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفعت شركة النفط الوطنية الإيرانية سعر البيع الرسمي لأنواع مختلفة من النفط الخام للزبائنها الآسيويين في ديسمبر المقبل.

وحددت إدارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية سعر النفط الخام الخفيف 5 دولارات و 35 سنت والنفط الخام الثقيل دولار واحد و و 85 سنتا والنفط الخام عالي الحرارة دولار واحد و 95 سنتا أعلى من متوسط سعر نفط عمان / دبي للبيع في ديسمبر.

ويذكر أن متوسط سعر نفط عمان/ دبي هو السعر الأساسي للنفط الخام في غرب آسيا.

وحددت إيران سعر البيع الرسمي للنفط الخام الخفيف في السوق الأوروبية الشمالية الغربية بـ 35 سنتًا أقل من خام برنت، وسعر النفط الخام الثقيل 4 دولارات و 40 سنتًا والنفط الخام عالي الحرارة في هذا السوق 4 دولارات و 30 سنتًا أقل من برنت على التوالي.

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