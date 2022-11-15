الكيان الصهيوني يمنع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه بدأت أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار الشامل بكلمات ممثل لبنان في الأمم المتحدة بصفته رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي هذا الاجتماع، شرح المندوب الدائم لبلدنا في الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني وجهات نظر وآراء الجمهورية الإسلامية االايرانية فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي للمؤتمر.

وفي إشارة إلى عضوية بلادنا في الأنظمة الدولية لأسلحة الدمار الشامل، أكد ايرواني على سياسة إيران المستمرة بشأن التدمير الكامل والنهائي لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الاقتراح الرسمي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط عام 1974.

وأعرب سفير بلادنا عن أمله في أن تتبنى الدول الأعضاء الأخرى في المؤتمر مثل هذه السياسة الثابتة والامتناع عن اتباع أي سياسة أخرى من شأنها أن تؤثر سلبا على إقامة مثل هذه المنطقة.

وصرح إيرواني: تماشياً مع هذه السياسة الثابتة، يجب على جميع الدول الأعضاء أن تدخل بالتساوي في معاهدة بشأن منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ولهذا الغرض، قبل الانتهاء من هذه المعاهدة، من الضروري ضمان عضوية وتنفيذ معاهدات أخرى من قبل جميع دول المنطقة.

وأكد إيرواني: أن العملية الحالية التي بدأت تحت إشراف الأمم المتحدة لن تحل محل العملية التي تطلبها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال؛ لأن هاتين العمليتين مكملتان وليست بديلتين.

وقال هذا الدبلوماسي الرفيع لبلدنا: إن عدم مشاركة إسرائيل، بدعم من أمريكا، في المؤتمر هو أهم عقبة أمام إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط. في مثل هذه الحالة، فإن الطريقة الأولى لإزالة هذه العقبات هي أن تنضم إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي كعضو غير نووي وأن تقبل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجميع أنشطتها النووية، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يضغط عليهم.

وأكد سفير بلادنا لدى الأمم المتحدة، في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018 وإعادة فرض العقوبات غير القانونية بالإضافة إلى إحجام الحكومة الأمريكية الحالية عن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة: على ان تلتزم امريكا بجميع تعهداتها لحل القضايا المتبقية بينها وبين طهران .

وخاطب إيرواني بعض المتحدثين الذين أثاروا قضايا تتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة وأنشطة إيران النووية وقضايا أخرى، وقال: إن تقديم هذه القضايا غير المهنية وغير الصحيحة لن يساعد فقط أولئك الذين يدعون تلك الادعاءات، ولكن أيضًا يصرف الانتباه عن التهديد الرئيسي في المنطقة وهو شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل .

وفي الختام، أشار ممثل بلادنا إلى استعداد إيران للعب دور ضروري في صياغة المعاهدة وأكد: لأسباب مختلفة، من الضروري التركيز على الأسلحة النووية أولاً ، وبعد تحديد مهمة هذا الجانب من المعاهدة، ينبغي أيضا أن تؤخذ الجوانب الأخرى في الاعتبار. في هذا الصدد ، يمكن للجان العمل للمؤتمر إثارة ومتابعة المناقشات اللازمة من خلال التركيز على القضايا الفنية.

وجدير بالذكر أن الاجتماع المذكور هو الاجتماع السنوي الثالث لمؤتمر الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار الشامل، والذي يعقد كل عام لمدة أسبوع، والغرض منه إبرام معاهدة لإنشاء شرق أوسط خالٍ من الأسلحة الدمار الشامل. وستناقش الدول المشاركة في اجتماع هذا العام سبل تحقيق هذا الهدف استمرارا للمؤتمرات السابقة.

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