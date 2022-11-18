الأمن العراقي يلقي القبض على 15 إرهابياً في مناطق متفرقة

وأفادت، انه ذكر الجهاز في بيان، أنه"استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة واستكمالاً لعمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، تمكنت مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على 15 إرهابياً في محافظات (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالى".