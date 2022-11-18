الأجهزة الأمنية تفکک خلیة إرهابیة في محافظة أذربیجان الغربیة

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه القت قوات الامن الايرانية القبض على خلية ارهابية مؤلفة من عدة اشخاص قاموا بادخال اسلحة وذخائر الى الاراضي الايراني عبر حدود محافظة آذربيجان الغربية.

وضبطت قوات الامن الايرانية 20 قنبلة يدوية حربية كانت بحوزة هؤلاء الارهابيين .

وقد اعترف الارهابيون بانهم ادخلوا هذه الاسلحة الى البلاد عبر الحدود مع اقليم كردستان العراق بهدف استخدامها في اعمال الشغب في المدن الايرانية ضد مواطنين وقوات الأمن .

وتقود الخلية الإرهابية بشكل مباشر عناصر معادية خارج البلاد بعضهم يتواجدون في الدول الغربية.

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