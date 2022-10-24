اعتقال 10 عملاء على صلة بالموساد في شمال غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم اعتقال 10 منتسبين بالكيان الصهيوني شمال غربي البلاد على صلة مباشره بضباط الموساد كان اهم أنشطتهم التعرف على قوات الأمن الناشطين في مجال محاربة الكيان الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية.

و كان أعضاء هذه المجموعة، بتوجيه مباشر من ضباط المخابرات في الموساد، يحاولون التعرف على القوات التي تعاونت مع الأجهزة الأمنية في البلاد مستهدفا انتزاع المعلومات عنهم من خلال خطفهم وتهديدهم وضربهم.

وأن هؤلاء الأشخاص كانوا قد حصلوا علي أموال من عملاء الكيان الصهيوني وضباط الموساد في عدة مناسبات مقابل المهام التي أنجزوها.

وأن الاشخاص المذكورين كانوا يتصلون بضباط الموساد مباشرة عبر الاتصال بالفيدئو و ينفذون مهامهم في محافطات أذربيجان الغربية و طهران و هرمزجان جنوب البلاد.

ومن بعض الاعمال التي قام بها اعضاء هذه المجموعة هي اطلاق النار على السيارات و منازل عدد من الأشخاص المرتبطين بالأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحصول على مبالغ نقدية مقابل التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد.

وكذلك قد حاول هؤلاء الاشخاص في بعض الحالات اغتيال قوات الأمن و الاستخبارات الايرانية لكنها من حسن الحظ محاولتهم هذه قد باءت بالفشل.

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