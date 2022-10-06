موسوي: الشعب الايراني يتجاهل دعاية الاعداء المضللة/ 8 حالات وفاة بكورونا

اللواء سلامي: وعي الشعب الإيراني دعم قوى الأمن لوأد فتنة العدو

وجه القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي رسالة تهنئة الى قائد قوات الامن الداخلي العميد حسين اشتري بمناسبة حلول يوم قوات الامن الداخلي أكد فيها ان قوات الشرطة والمواطنين هما من أهم مواقع بناء الثقة وتعزيز رأسمال البلاد على جميع الصعد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، أشاد في رسالته بوعي وادراك الشعب الايراني الذي دعم وساند ووقف الى جانب قوات الامن الداخلي وباقي الاجهزة الامنية والاستخبارية لوأد فتنة العدو في احداث الشغب والسعي لتقسيم البلاد رغم الحرب النفسية والسلوك الداعشي وعنف مثيري الشغب وحماتهم، وهذا يعتبر رأسمالا كبيرا يدعم قوة الوطن الاسلامي ويثير الحقد والحسد لدى اعداء ايران والشعب الايراني...

القائد العام للجيش: الشعب الايراني يتجاهل الدعايات المضللة لأعداء الجمهورية الإسلامية

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، أمس الاربعاء أن الشعب الايراني يتجاهل الدعايات المضللة لأعداء الجمهورية الإسلامية، و يعتبر الشرطة والجيش والقوات المسلحة والحرس الثوري والتعئبة ملجأ ومأمنا له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء، عبدالرحيم موسوي، قال أمس الاربعاء، في رسالة بمناسبة حلول يوم قوات الامن الداخلي الإيراني، أن التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة بحاجة إلى محيط آمن ويتحقق ذلك في ظل جهود قوات الامن الداخلي...

كنعاني: الحكومة والشعب الإيراني أصبحوا يعرفون أصدقاءهم وأعداءهم بشكل أفضل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بان السلوك التدخلي والدعم السافر من قبل بعض الحكومات الغربية لاعمال الشغب الأخيرة في إيران واستمرار سلوكها الاستفزازي يثبت أنهم ليسوا فقط ضد الجمهورية الإسلامية بل إنهم ضد إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كنعاني في مدونة له على صفحته على انستغرام اليوم عن التدخل الغربي في شؤون إيران الداخلية هذه الأيام: "الاحتجاج" و"الشغب" امران مختلفان في طبيعتهما ونتائجهما.

وأضاف: "إن السلوك التدخلي والدعم السافر من قبل بعض الحكومات الغربية لاعمال الشغب الأخيرة في إيران واستمرار سلوكها الاستفزازي أثبت أنه كلما رأوا فرصة لن يترددوا في اتخاذ إجراءات مباشرة وغير مباشرة ضد الاستقرار والأمن في الجمهورية الاسلامية"...

الصحة الايرانية: تسجيل 8حالة وفاة و290 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 290 إصابة و8حالة وفاة جديدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 550 ألفا و691 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 88 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج...

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