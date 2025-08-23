تدمير خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخلت هذه الخلية الإرهابية، المجهزة بمختلف الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، البلاد من الحدود الشرقية في الأيام الأخيرة، وكانت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة ومحددة الأهداف، قبل أن تقع في شباك جند الإمام الزمان المجهولين (ع).

وتألفت الخلية الرئيسية من سبعة إرهابيين غير إيرانيين، وكانت مسلحة بأسلحة مثل ليزر RPG7، ورشاشات M4 وM16 الأمريكية، وقنابل يدوية، وقاذفات قنابل يدوية، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وكمية كبيرة من أنواع مختلفة من الذخائر، وعبوات RPG مضادة للأفراد. بالإضافة إلى هذه الأسلحة، عُثر على عدة سيارات ودراجات نارية ومعدات وإمدادات أخرى بحوزة الإرهابيين.

وفي تبادل كثيف لإطلاق النار مع الإرهابيين استمر لعدة ساعات، قُتل ستة من المهاجمين وأُلقي القبض على اثنين. وفي هذه العملية، أصيب ضابطا للاستخبارات وضابط من وحدة فراج.

ووفقًا للمعلومات الواردة، كان هدف هذه المجموعة الإرهابية مهاجمة أحد المراكز الحيوية الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد، ويشير نوع الدورات والتدريبات العسكرية الخاصة التي أجروها على طراز المركز الحيوي المذكور إلى نماذج التدريب والعمليات التي يتبعها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، والتي كشف عن نماذج مشابهة لها سابقًا.