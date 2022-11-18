ايران تحظر شركات صناعة السيارات الفرنسية بسبب سلوكها

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال أميد قاليباف: بسبب السلوك غير المهني للفرنسيين في الاعوام السابقة، لن نسمح من الآن فصاعدا بتسجيل طلبيات وتوريد منتجات شركات رينو وبيجو وسيتروين وسائر الشركات الصانعة للسيارت في فرنسا.

وأضاف: وخلال الفترة الاخيرة، لم نصدر اي ترخيص لتوريد السيارات الفرنسية، ونركز في توريدنا فقط على السيارات اليابانية والصينية والاوروبية غير الفرنسية.

ولفت المتحدث باسم الوزارة الايرانية، الى ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة والحكومة الايرانية، فرضت الحظر على شركات صناعة السيارات الفرنسية بسبب سلوكها، ولن تسمح لهذه الشركات من الآن فصاعدا بممارسة الضغوط من خلال الحظر على قطاع صناعة السيارات في ايران.

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