موسوي: سيتم افتتاح مركزاً تجارياً إيرانياً في أفغانستان خلال شهر مارس لتنمية العلاقات مع هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سيد محمد موسوي، اليوم، في اجتماع تنمية التجارة بين إيران وأفغانستان خلال 9 أشهر من العام الايراني، ان وصول نسبة التجارة بين ايران وافغانستان الى 1.5 مليار دولار أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: نريد الاستثمار في أفغانستان والمشاركة في النمو المستدام لهذا البلد. وهنا أدعو رجال الأعمال في البلدين، وخاصة الصناعيين الإيرانيين، إلى اقتنام الفرصة في أفغانستان لاستكمال البنية التحتية لهذا البلد.

وقال موسوي: نخطط ان تتحرك أفغانستان نحو التكنولوجيا وبناء البنية التحتية وتطوير البناء.

وأشار نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة إلى مجال المعدات الطبية في البلاد وقال: في الوقت الحالي، يبلغ حجم سوق منتجات المعدات الطبية في إيران 2.7 مليار دولار ، منها 1.2 مليار دولار تصنعها الشركات الإيرانية، ويمكننا ايضا تصدير هذا الجزء إلى أفغانستان وغير ذلك يمكننا أيضًا تدريب النخب الأفغانية في هذا المجال.

وقال موسوي: على سبيل المثال، أنتجنا جهاز التنفس الصناعي الذي تم حظره من قبل أوروبا في إيران وعرضناه في المعرض الذي اقام قبل أيام قليلة . أيضًا، نصنع جميع معدات غرف العمليات في إيران. لذلك، يمكننا تزويد أفغانستان بالمعدات الطبية. هذه القضية مفيدة أيضًا لبلد أفغانستان لأنه يمكن بسهولة وبكل ثقة استلام البضائع على الحدود.

وأكد موسوي نأمل أن نخطو خطوة إلى الأمام لتطوير العلاقات بين البلدين من خلال افتتاح مركز تجاريا إيرانيا في أفغانستان في مارس من هذا العام.

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