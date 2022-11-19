العدو يركز على القيم الدينية والثقافية ليخترق العقول والاذهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون علماء الدين، حجة الإسلام سيد رضا تقوي، اشار اليوم في ملتقى بصيرة الجهاد الذي عقد بحضور أئمة وعلماء الدين في محافظة بوشهر الى معنى جهاد التبيين واضاف ان للجهاد مشاهد مختلفة ثقافية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لكننا اليوم في ميدان جهاد التبيين وهو نوع من الجهاد الثقافي.

وقال مستشار رئيس الجمهورية: "إذا لم يكن هناك جهاد للتبيين، فسيضمحل الجهاد بالسيف مهما كان، وفي الواقع، ما يكمل جهاد السيف هو جهاد التبيين، مثلما حصل في ملحمة عاشوراء".

وأشار إلى أن العدو يركز على القيم الدينية والثقافية، ويخترق من خلال ذلك العقول والاذهان، قائلاً: "كل جهد للعدو هو الاستيلاء على العقول فالعدو يعتقد أنه يواجه فكرًا يتحدى فكر الغرب، لذلك جاء إلى المشهد بكل قوته".

وحول اعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال ان نهج العدو هو العمل على تدمير الجمهورية الإسلامية، وأضاف ان تشويه سمعة النظام، وتدمير شخصيات النظام من خلال نشر الشائعات، ووسم المسؤولين بالفساد لتكريس عدم الثقة وتغيير وجهات نظر الناس، والتشجيع على خرق الأعراف، والمبالغة في نقاط الضعف وتجاهل الخدمات والنجاحات هو من اسس نهج العدو هذه الأيام.

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