كنعاني: الحرب الإعلامية والضغط السياسي على إيران يهدف لتبرئة حلفاء أميركا المجرمين

وأفادت، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر بشأن السلوك المتناقض للمدعين بحقوق الإنسان وصمت المنظمات الدولية: ان استشهاد وإصابة 8 آلاف طفل في الحرب ضد اليمن واعتقال أكثر من 750 شخصا واستشهاد 47 وإصابة 164 طفلاً فلسطينيًا خلال عام 2022 على يد الكيان الصهيوني، حدث بدعم المدعين عن حقوق الإنسان وفی ظل صمت المنظمات الدولية.