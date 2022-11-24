كنعاني: أنتم تدعمون رسمياً غرفة الحرب ضد الشعب الإيراني بشعاراتكم الكاذبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" كتبفي تغريدة له الأربعاء؛ رداً على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني "جيمس كليفرلي" بشأن تشديد الحماية لموظفي شبكة ايران اينترنشنال الإرهابية وادعاء دعم الصحافة الحرة: "ان النظام الذي يستضيف ويدعم شبكة تروج بحرية للإرهاب والعنف والفوضى ضد الشعب الايراني وامنه القومي ، يدعي أننا "نأخذ أهمية الصحافة الحرة والنزيهة على محمل الجد".

وأضاف: سيادة الوزير؛ انكم بهذه الشعارات الكاذبة ، تدعمون رسمياً غرفة الحرب ضد الشعب الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية ومقرها لندن، حول تعزيز حماية بلاده لشبكة "إيران انترنشنال: "نأخذ أمن الناس في بريطانيا على محمل الجد. نحن نأخذ أهمية الصحافة الحرة والنزيهة والمفتوحة على محمل الجد بشكل كبير، وعندما نعتقد أن هناك تهديدات على الأراضي البريطانية ، فإننا نرد بوضوح ".

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