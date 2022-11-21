  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢١‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٧ ص

أمير عبداللهيان:

افتتاح القنصلية العامة لإيران في مدينة كابان تعتبر تطورا كبيرا في العلاقات مع أرمينيا

افتتاح القنصلية العامة لإيران في مدينة كابان تعتبر تطورا كبيرا في العلاقات مع أرمينيا

قال وزير الخارجية الايراني في لقاء مع نائب وزير خارجية أرمينيا: إن افتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الايرانية في مدينة كابان تعتبر خطوة عملية وهامة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب وزير خارجية ارمينيا مناساغان صافاريان المتواجد في طهران مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان مساء امس.

وأعرب أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين البلدين الصديقين والمتجاورين، وقيم افتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كابان كخطوة عملية وهامة لزيادة التبادل التجاري والتحرك نحو تحقيق منظور إيجابي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن جانب اخر أشار نائب وزير خارجية أرمينيا أيضًا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية بلادنا إلى أرمينيا وافتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الايرانية في كابان.

واعرب عن مبادئ و المواقف البناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بسيادة دول المنطقة وعدم ثبات الحدود الدولية.

وشدد على القدرات والبنى التحتية المتاحة لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وايضا أكد على ضرورة متابعة ومحاولة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

/انتهى/

رمز الخبر 1928074

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات