وزارة الثقافة الإيرانية تشيد بجناح العتبة العباسية في معرض طهران للقرآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في أثناء زيارته جناح المجمع العلمي للقرآن الكريم التابع للعتبة العباسية المقدسة في المعرض بدورته الـ 32، المقامة في العاصمة الإيرانية تحت شعار (القرآن منهج الحياة)، بمشاركة 15 دولة عربية وإسلامية.

وقال رئيس المجمع، الدكتور مشتاق العلي، إنّ "جناح العتبة العباسية المقدسة شهد أمس السبت 8 مارس الجاري زيارة وزير الثقافة الإيراني السيد عباس صالحي، الذي أعرب عن إعجابه بنتاجات المجمع العلمي، وأنشطته الثقافية المتنوعة والمسابقات الدينية".

وأضاف "اطلع وزير الثقافة على مصحف العتبة العباسية المقدسة، معتبرًا إياه إضافة نوعية إلى النتاجات في العالم الإسلامي، حيث أُهدي نسخة من المصحف الشريف".

وتهدف مشاركة المجمع العلمي للقرآن الكريم في المعارض القرآنية إلى نشر ثقافة كتاب الله العزيز، وتعزيز الوعي الديني، وترسيخ القيم الإسلامية بين مختلف فئات المجتمع.

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