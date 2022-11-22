عبداللهيان: التعاون بين طهران وبغداد ماض في سياق تعزيز الاواصر الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الايراني، اليوم الثلاثاء، جمعا من النخب العلمية واساتيذ الجامعات العراقيين واصحاب الراي والخبراء والنشطاء الاعلاميين في هذا البلد.

ونوه وزير الخارجية، بأهمية العلاقات المتنامية والقائمة على اسس المودة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العراقية، وتداعياتها الايجابية على مصالح البلدين وشعبيهما والمنطقة جمعاء.

وصرح، ان العلاقات بين طهران وبغداد بلغت المستوى المرموق انطلاقا من القواسم المشتركة الدينية والتاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين الايراني والعراقي، وتزامنا مع ذلك فإن المشاورات الثنائية جارية بشتى المستويات لتعزيز هذه الاواصر والارتقاء بها اكثر فاكثر.

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