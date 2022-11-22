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٢٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:٤٠ م

خلال استقبال جمعا من النخب العلمية العراقية؛

عبداللهيان: التعاون بين طهران وبغداد ماض في سياق تعزيز الاواصر الثنائية

عبداللهيان: التعاون بين طهران وبغداد ماض في سياق تعزيز الاواصر الثنائية

قال وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، ان العلاقات بين ايران والعراق بلغت مستوى مميزا على الصعيدين الحكومي والشعبي، منوها باستمرار المشاورات والتعاون الثنائي وبمختلف المستويات بهدف الارتقاء وتعزيز هذه الاواصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الايراني، اليوم الثلاثاء، جمعا من النخب العلمية واساتيذ الجامعات العراقيين واصحاب الراي والخبراء والنشطاء الاعلاميين في هذا البلد.

ونوه وزير الخارجية، بأهمية العلاقات المتنامية والقائمة على اسس المودة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العراقية، وتداعياتها الايجابية على مصالح البلدين وشعبيهما والمنطقة جمعاء.

وصرح، ان العلاقات بين طهران وبغداد بلغت المستوى المرموق انطلاقا من القواسم المشتركة الدينية والتاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين الايراني والعراقي، وتزامنا مع ذلك فإن المشاورات الثنائية جارية بشتى المستويات لتعزيز هذه الاواصر والارتقاء بها اكثر فاكثر.

/انتهى/

رمز الخبر 1928123

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