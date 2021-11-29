الحكومة الايرانية تؤكد على اهمية مواصلة التعاون مع دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الاماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مختلف القضايا بما فيها القضايا السياسية والقنصلية الثنائية.

واشار عبد اللهيان إلى تاكيد الرئيس الايراني على ضرورة تطوير العلاقات مع الجيران، بما في ذلك دولة الإمارات مؤكداً على ضرورة التشاور المستمر بين البلدين.

واكد وزير الخارجية الايراني ان العلاقات الثنائية مع الإمارات بأنها علاقات متنامية، قائلاً: "إن الحكومة الايرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها الفعالة وتعاونها مع الأصدقاء والجيران، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية إلى الإمارات والمحادثات الإيجابية بين الجانبين". ودعا عبداللهيان نظيره الإماراتي لزيارة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وبدوره توجه وزير الخارجية الإماراتي بالشكر إلى ايران لمساعيها في تقوية علاقاتها مع دول الجوار لاسيما مع الامارات.

وبحث الجانبين القضايا القنصلية بالإضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالرعايا الإيرانيين والتي وعد الجانب الإماراتي بالمساعدة والمتابعة بشأنها./انتهى/