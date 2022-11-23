10 قتلى بهجوم مسلح في أحد متاجر وول مارت في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الشرطة المحلّية في ولاية فرجينيا الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مقتل نحو 10 أشخاص جراء إطلاق النار في أحد متاجر وول مارت في الولاية و اوضح المتحدث باسم الشرطة فی تصرح لقناة "وافي - تي في"، بأنّ هناك ما لا يقل عن 10 قتلى جراء الحادث.

هذا ووقع إطلاق النار في متجر "وول مارت" في مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا، وقد أفيد في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى ولا تزال الشرطة تعمل على تمشيط المبنى، مشيرةً إلى أنّ العملية کانت عمل فردي، ومن المرجّح أن يكون المنفذ قد قتل.

وقبل أيام، لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب 18 آخرين، في حادث إطلاق نار في حانة بولاية ‏كولورادو الأميركية، اليوم الأحد.‏ وتمّ تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022 وحتى شهر حزيران/يونيو الفائت، وفقاً لتقرير.

وذكر التقرير الصادر من "Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أميركا، أنّ هذا هو عدد عمليات إطلاق النار الجماعية نفسه في عام 2021 حتى حزيران/يونيو الفائت.

وأشار "مركز قانون جيفوردز" الأميركي إلى أنّ الأسلحة النارية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأميركيين في أيّ عمر، كما تعدّ السبب الرئيسي لوفاة الأطفال تحت سن 18 عاماً.‏

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