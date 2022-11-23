الرئيس الايراني: تعزيز العلاقات بين الدول المستقلة اداة فعالة للتغلب على الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقائه رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غلافتشينكو اليوم الأربعاء، وصف الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي العلاقات بين البلدين بالودية دائما، وقال: إن تطوير وتعزيز العلاقة بين الدول التي تعرضت للحظر الجائر بسبب جهودهم للحفاظ على استقلالهم يعد احدى السبل الفعالة لتحييد وتجاوز الحظر.

وأكد الرئيس الايراني انه على الرغم من الحظر الجائر وغير المسبوق، أحرزت الجمهورية الإسلامية الايرانية تقدمًا كبيرًا في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي، مشيرا إلى ان إيران وبيلاروسيا تتمتعان اليوم بقدرات متنوعة وهامة لتطوير التعاون بينهما.

وقال السيد رئيسي: إن بالإرادة الجادة لزعماء البلدين لتحسين مستوى العلاقات الثنائية يمكن إزالة العقبات المفترضة في طريق توسيع التعاون.

وصرح رئيس وزراء بيلاروسيا بدوره في هذا الاجتماع أن نهج الجمهورية الإسلامية الايرانية في تعزيز التعاون الإقليمي قد خلق رؤية جديدة لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين، مضيفا: إن زيارتي إلى إيران تأتي بعد تأكيد رئيس بيلاروسيا على التسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في لقائه مع فخامتكم.

وأكد على أن العلاقات بين البلدين كانت دائما ودية وأن طهران ومينسك يكون لهما تعاون بناء على الساحة الدولية، مضيفا: اليوم، التنسيق السياسي بين البلدين في أعلى مستوى و قد حان وقت توسيع العلاقات الاقتصادية.

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