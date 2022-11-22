مخبر: سيتم رسم خارطة طريق لتوسيع التعاون الاقتصادي بين طهران ومينسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف "مخبر" خلال تصريحه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء روسيا البيضاء "رومن غلافجينکو"، ان سير تطوير التعاون الاقتصادي، سيتواصل في مختلف المجالات ومنها ترانزيت السلع والطاقة والصناعة.

ويذكر ان النائب الاول لرئيس الجمهورية استقبل اليوم الثلاثاء في مجمع سعد اباد الثقافي بطهران، رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له؛ حيث عقد الجانبان لقاء مشتركا لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وعن نتائج هذا الاجتماع، صرح مخبر خلال المؤتمر الصحفي اليوم : لقد تم التاكيد على ارادة البلدين في توسيع التعاون بشتى المجالات ومنها الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص لدى البلدين بهذا الصدد.

واضاف، كما تم الاتفاق على متابعة هذه القضايا من قبل وزيري الخارجية ورئيسي اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وبيلاروسيا.

ولفت نائب رئيس الجمهورية الى ضرورة وضع خارطة طريق بهدف تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران ومينسك؛ قائلا : ان البلدين لديهما طاقات كبيرة لبناء التعاون في المجالات التجارية والترانزيت والطاقة والصناعة، مضافا الى الفرص المتاحة في كلا البلدين لتبادل المعلومات والتكنولوجيا بينهما.

وعلى صعيد اخر، تطرق مخبر الى "العقوبات" المفروضة من جانب قوى الهيمنة العالمية وتاكيدا امريكا والغرب، على بيلاروسيا؛ معلنا استعداد ايران لمشاركة تجاربها في مجال احتواء ظروف الحظر، مع هذا البلد.

واعتبر مخبر العلاقات السياسية بين طهران ومينسك مميزة وطويلة الامد؛ مبينا انه اتفق وضيفه البيلاروسي على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بما يليق وهذه الاواصر المرموقة.

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