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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ١:٤٦ م

زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شیاع السودانی إلى الکویت +صور

زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شیاع السودانی إلى الکویت +صور

وصول رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر "محمد شیاع السودانی" رئيس الوزراء العراقي صباح اليوم الأربعاء (23 تشرين الثاني 2022)، مدينة بغداد متوجهاً الى دولة الکویت. وكان في استقبال السوداني لدى وصوله مطار الكويت، نظيره الکویتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين. و سوف تستغرق الزيارة يوماً واحداً.

وجرت مراسم استقبال رسمية، وعزف السلام الوطني لكل من العراق والكويت. وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، سيجري رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة "مباحثات مع الأشقاء في دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

ويشار الى ان زيارة السوادني الى الكويت جاءت عقب إجرائه زيارة الى مملكة الأردن ولقائه مع الملك عبدالله الثاني، وهي كانت أول زيارة رسمية له الى بلد عربي بعد توليه منصب رئاسة وزراء العراق.

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت + صور

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت + صور

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت + صور

/انتهی/

رمز الخبر 1928141

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