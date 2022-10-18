السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع الدول العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مكترئيس مجلس الوزراء العراق المكلف، محمد شياع السوداني في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بحث على هامش اتصال هاتفي من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوطيد سبل التعاون المشترك في مجالات عديدة".

واكد السوداني ان "الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع اشقائه في الدول العربية، وستنمي آليات التعاون المتبادل في المزيد من البرامج والاتفاقيات".

ومن جانبه، قدم ميقاتي "تهانيه الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة المقبلة"، معربا عن "امله ان تكون حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي في التطور والازدهار".

المصدر: المعلومة

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