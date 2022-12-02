  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٤٠ م

رئيس الوزراء العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة برلين

رئيس الوزراء العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة برلين

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ، اليوم الجمعة، مع السفير الالماني مارتن ييغر تطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان "السوداني استقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر، وسلّم اليه دعوة رسمية لزيارة برلين، وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".

وشهد اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز السائل، وكذلك في مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة".

وأكّد السوداني "أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد، ودعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين بجرائم الفساد".

من جانبه، أكّد ييغر "حرص الحكومة الألمانية على توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل".

/انتهى/

رمز الخبر 1928438

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات