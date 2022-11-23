وكالة مهر للأنباء: ما هي عملية أطفال الأنابيب؟

هي من أهم علاجات العقم، تتضمن دمج البويضة مع الحيوانات المنوية في المختبر، ثم نقل الجنين إلی رحم المرأة. بشكل عام، يمكن تقسيم عملية أطفال الأنابيب إلی خمس مراحل: تحفيز المبايض، وسحب البويضات، وتحضير الحيوانات المنوية، والتلقيح في المختبر، وإرجاع الأجنة إلی الرحم.

لا يوجد ضمان أن تكون العملية ناجحة، يمكن أن تفشل في عدة دورات علاجية. في الواقع، تعتمد نسبة نجاح أطفال الأنابيب علی عدة عوامل من أهمها: عمر المرأة، وسبب العقم، وجودة البويضة والحیوانات المنوية، ونمط الحياة. علی سبيل المثال، تبلغ نسبة نجاح اطفال الانابيب في ايران نحو 40% في كل دورة، تجدر الإشارة إلی أن ايران هي من دول رائدة في مجال علاجات العقم، وتضاهي الدول المتقدمة.

اطفال الانابیب - التلقیح الصناعي

هل أطفال الانابيب مؤلمة؟

كما أشرنا في الفقرة السابقة، هناك مراحل مختلفة لإجراء عملية أطفال الانابيب، علی سبيل المثال، تتطلب مرحلة تحفيز المبايض حقن الأدوية الهرمونية، كما نحتاج إلی إجراء عملية جراحية بسيطة في مرحلة سحب البويضة. فيما يلي، سنتحدث عن مدى الألم أثناء عملية أطفال الأنابيب في كل مرحلة من مراحل العلاج.

مدى الألم في مرحلة تحفيز المبايض

تحفيز المبيض هو المرحلة الأولی من عملية أطفال الانابيب. يجب حقن أدوية لإنتاج عدة بويضات (أثناء الدورة العادية تنضج بويضة واحدة فقط). تحتوي هذه الأدوية على هرمونات مثل الهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون الملوتن (LH). هذه الإبر سهلة الاستخدام، يمكن حقنها في المنزل ولا حاجة للذهاب إلى العيادة.

يمكن أن تسبب هذه الإبر ألمًا طفيفًا جدًا في مكان الحقن. إذا كنت تعانين من فوبيا الإبر، فقد يكون هذا جزءًا صعبًا من العملية بالنسبة لك. ولكن يمكن أن يساعدك زوجك في التغلب علی هذا الخوف.

في بعض الأحيان، تعاني النساء من الانتفاخ وآثار جانبية أخرى الناجمة من الأدوية الهرمونية. ولكن هذه الآثار الجانبية عادة لا تكون شديدة أو مؤلمة. تشمل الآثار الجانبية:

ألم الثدي

احتباس السوائل والانتفاخ

تقلب المزاج

الأرق

الصداع

مدى الألم في مرحلة سحب البويضات

سحب البويضات هي عملية بسيطة وقصيرة، وعادة ما يتم إجراءها تحت تأثير التخدير، لذلك لن تشعري بأي ألم أثناء العملية. ومع ذلك، يمكن أن تعاني من بعض الانزعاج بعد زوال أثر التخدير.

بعد سحب البويضات، من الشائع الشعور ببعض التقلصات. ومع ذلك، فإن هذا التقلص يشبه تقلصات الدورة الشهرية التي تعاني منها النساء في كل دورة شهرية منذ سن البلوغ. يمكن أن يساعدك تناول الأسيتامينوفين أو الكمادات الدافئة.

مدى الألم في مرحلة نقل الأجنة

يعتبر نقل الأجنة الخطوة الأخيرة من عملية أطفال الأنابيب، ستستلقين على ظهرك وقدماك في الرِّكاب (كما هو الحال في فحص أمراض النساء). يتم نقل الجنين بمساعدة قسطرة مهبلية صغيرة بدون تخدير. علی الرغم من أنه يبدو مخيفًا ، ولكن لا داعي للقلق. يمكن أن تشعري بضغط أثناء إدخال القسطرة، تقارن العديد من النساء هذا الشعور بالمنظار المستخدم أثناء فحص عنق الرحم.

في بعض الأحيان، بعد نقل الأجنة، قد تشعرين ببعض الألم المماثل لما قبل الدورة الشهرية - إنه أمر شائع جدًا وليس علامة خطيرة.

ألم الانتظار

عملية أطفال الانابيب ليس عملية سريعة وسهلة. تتطلب الكثير من الوقت والدقة والصبر. تستغرق دورة واحدة من العلاج 4 إلی 6 أسابيع. من المهم ألا تشعري بالعجز خلال فترات الانتظار. يمكن أن يساعدك المشي في الطبيعة، وزيارة الأهل والأصدقاء ومشاهدة الأفلام وقراءة الكتب في أن تمر هذه الفترة بسهولة أكبر.

الألم العاطفي أثناء عملية أطفال الأنابيب

لا شك أن الألم العاطفي أشد صعوبة من الألم الجسدي، يضعف الجسد والنفس كلاهما معًا. يتحمل الأزواج قدرا كبيرا من الألم العاطفي أثناء عملية أطفال الأنابيب. يخافون من عدم الوصول إلی النتيجة المرجوة، رغم كل الجهود والتكاليف المالية الباهظة.

لا تيئسوا ولاتفقدوا الأمل، هذه العملية تتطلب الكثير من الصبر، ربما تفشلوا عدة مرات ولكن لا تستسلموا. لحسن الحظ، يوجد اليوم العديد من العلاجات المتقدمة لمشاكل العقم المعقدة، إن الحمل ممكن حتی بعد انقطاع الطمث من خلال تبرع البويضات في ايران. إن ايران هي الدولة الإسلامية الوحيدة في المنطقة تسمح بتبرع البويضات وتأجير الأرحام.

تبرع البیوضات

مسكنات الألم في عملية أطفال الانابيب

من الآمن تمامًا تناول اسيتامينوفين 650 مجم (تايلينول® أو ماركات أخرى) أثناء عملية أطفال الأنابيب، تناولي وجبة خفيفة قبل استخدامه. إذا كنت بحاجة إلى مسكن أقوى، يرجى الاتصال بطبيبك. لا يجوز استخدام مضادات الالتهاب (مثل ايبوبروفين أو موترين أو أليف أو أدفيل). يمكن أن تتداخل هذه الأدوية مع نمو البصيلات وانغراس الجنين.

يمكنك أيضًا تناول اكتيفيد أو سودافيد أو تومز أو روبيتسين العادي إذا لزم الأمر لأعراض البرد أو الحساسية. يرجى الاتصال بالطبيب قبل تناول أي أدوية أخرى، حيث قد يكون لها تأثير سلبي على علاجك.

المضاعفات الخطيرة أثناء عملية أطفال الأنابيب

متلازمة فرط تحفيز المبيض

متلازمة فرط تحفيز المبيض هو من أخطر مضاعفات عملية أطفال الأنابيب. يحدث شکلها الخفيف في 20٪ من النساء، والشکل الحاد في حوالي 1-2% من النساء. يمكن أن يؤدي نوعها الشديد إلی الجلطات الدموية والسكتة الدماغية وحتى الموت، إذا ترك بدون علاج. إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض التابية، فاتصلي بطبيبك علی الفور:

زيادة الوزن السريعة

زيادة آلام البطن

التورم أو انتفاخ البطن

الغثيان أو القيء

انخفاض انتاج البول

ضيق التنفس

صداع حاد

التواء المبيض

التواء المبيض هو أيضا من الآثار الجانبية لعملية أطفال الانابيب، يحدث بسبب تضخم حجم المبايض نتيجة للأدوية الهرمونية، ويسبب ألمًا حادًا ومفاجئًا، يمكن علاجه بعملية جراحية.

الطفال الانابیب - ivf

نعود إلى السؤال الأصلي: هل عملية أطفال الانابيب مؤلمة؟ بشكل عام، الألم الذي نشعر به أثناء عملية أطفال الانابيب هو ألم خفيف إذا لم تحدث مضاعفات. تصاب بعض النساء بمتلازمة فرط تنشيط المبياض، وذلك بسبب الأدوية الهرمونية المستخدمة أثناء العلاج. في هذه الحالة تنتفخ المبايض وتتراكم السوائل في الجسم. عادة ما تكون أعراضها خفيفة إلى معتدلة، ولکن في حالات نادرة تکون شديدة.

إذا انتهت هذه العملية إلى حدوث الحمل وولادة طفل سليم، يستحق کل هذا الألم والعناء والانتظار الطويل. الضغوط والمعانات النفسية الناجمة عن العقم أشد صعوبة من الألم أثناء مراحل أطفال الأنابيب.

تعتبر ايران من أفضل مراكز علاج العقم في الشرق الأوسط والعالم. يعود سبب ذلك إلی وجود الاطباء المؤهلين بأعلی درجات التخصص، واستخدام أحدث تقنيات علاج العقم، ورخص تكاليف العلاج.

ساعدت شركة ايرانيان سرجري الكثير من الأزواج المحرومين عن الإنجاب بطرق مختلفة مثل عملية أطفال الأنابيب والحقن المجهري، وتبرع البويضات وتأجير الأرحام.

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