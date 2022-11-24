تشييع جثمان الشهيد داوود جعفري أحد ضحايا غدر الكيان الصهيوني في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تشييع جثمان الشهيد داوود جعفري أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا، أقيمت صباح اليوم بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد قوات الجوفضاء العميد علي حاجي زاده وقائد فيلق القدس اللواء اسماعيل قاآني وعدد من القادة ورفاق الشهيد.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، أعلنت مساء الثلاثاء، في بيان، استشهاد العقيد داوود جعفري أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا، على يد عملاء الكيان الصهيوني صباح أمس بانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق.

وقدم البيان التهنئة والتعازي بشهادة هذا الضابط المؤمن والمخلص والمضحي، وأكد البيان أن الكيان الصهيوني المزيف والمجرم سيتلقى الرد بلا شك.

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