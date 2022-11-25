قوات حرس الثورة الاسلامية تستمر بمواجهة الجماعات الانفصالية على حدودها

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أعلن قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية العميد محمد باكبور، عن انتشار وحدات مدرعة وقوات خاصة في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية من البلاد، مضيفا: ان استمرارا لتحركات الأشرار والانفصاليين المناهضين لإيران والجماعات الإرهابية في الجزء الشمالي الغربي من البلاد وخلق الشر وانعدام الأمن في بعض المناطق، تعتزم القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الايرانية، من خلال تعزيز القوات الداخلية في المنطقة الحدودية للمحافظات الغربية والشمالية الغربية من البلاد والتعاون مع القوات المسلحة والسكان الأصليون برد حاسم على عوامل انعدام الأمن في المنطقة.

وأوضح العميد باكبور أن بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة تتجه الآن إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد، مضيفا: ان هذا العمل الذي تقوم به القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية من أجل تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنعها تسلل فرق إرهابية تابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في المنطقة الشمالية من العراق وكذلك منع تهريب الأسلحة إلى البلاد.

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