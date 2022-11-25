وزير الخارجية البريطاني يزور أوكرانيا ويعلن عن مساعدات جديدة لها

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أدان كليفرلي، الذي التقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، روسيا لاستهدافها البنية التحتية الأوكرانية.

وقال: "مع حلول فصل الشتاء، تواصل روسيا محاولة كسر عزيمة أوكرانيا من خلال هجماتها الوحشية على المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية للطاقة. روسيا ستفشل".

وأردف كليفرلي: "رأيت بنفسي هنا كيف أن جهود بريطانيا تساعد المواطنين الشجعان على المقاومة وإعادة البناء. وسيستمر دعمنا حتى يتعافى هذا البلد الرائع".

وقام رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك بزيارته الأولى لكييف، يوم السبت الماضي، وتعهد مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا الذي قدمته بريطانيا في عهد من سبقوه في المنصب.

وأشار سوناك خلال زيارته لكييف إلى أنّها ستقدم 50 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا لمواجهة الضربات الجوية الروسية". ووفقاً "لسكاي نيوز" فإنّ لندن خصصت 125 منظومة مضادة للمسيرات لتعزيز قدرات قوات نظام كييف الدفاعية الجوية.

وتعدّ بريطانيا من أقوى الداعمين الغربيين لأوكرانيا في حربها مع روسيا، إذ قدمت لكييف مساعدات عسكرية تقدر بنجو ثلاث مليارات دولار.

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