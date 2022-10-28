مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اليوم الجمعة، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الكونغرس سيستمر في دعم أوكرانيا، حتى ولو فقد الديمقراطيون الأغلبية في الانتخابات النصفية المقبلة.

وقال بلينكن في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، رداً على ما إذا كان دعم الكونغرس إلى أوكرانيا سيتغيّر في حال فاز الجمهوريون: "لا أرى أنّ هذا يتغيّر بشكل أساسي. الآن، لا يمكن لأحد أن يتوقّع المستقبل أبداً، ولكن بناءً على ما رأيناه حتى الآن، أعتقد أن الدعم موجود، وهو ثابت، وهو من جانب الحزبين".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدّر بمليارات الدولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار.

وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي، تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية مشروع قانون يخصص حزمة مساعدات جديدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار.

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