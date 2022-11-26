اعتقال عناصر ارهابية في هجوم على دورية لقوى الامن الداخلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت دائرة الامن في محافظة سيستان وبلوشستان انه بجهود رجال الامن، تم القاء القبض على العناصر الضالعة في شن هجوم غادر على رجال دورية لقوى الامن الداخلي تابع لمخفر في مدينة زاهدان يوم الاثنين الماضي.

واضاف البيان: ان هؤلاء الأشخاص هاجموا دورية لمخفر مساء الاثنين الماضي، وتسببوا في استشهاد الجندي بهزاد براهوئي وإصابة الملازم اول مهدي هاشم زاهي.

وفي حينه اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان "العميد محمد قنبري"، عن استشهاد احد افراد دورية تابعة لقوى الامن الداخلي في زاهدان خلال هجوم جبان نفذته عناصر شريرة مسلحة.

واضاف "العميد قنبري" في تصريح له، ان هذا الحادث وقع حينما كانت دورية تابعة لمخفر شرطة "جشمه زيارت" بمدينة زاهدان، تقوم بمهامها في تامين المنطقة حيث باغتتها مجموعة من المسلحين الاشرار يستقلون سيارة صالون، بإطلاق النار.

واضاف، ان المسلحين لاذوا بالفرار فور تنفيذ هذا الهجوم الجبان، والذي اسفر عن استشهاد الجندي بهزاد براهوئي" واصابة الملازم اول "مهدي هاشم زهي"، من افراد قوى الامن الداخلي في زاهدان.