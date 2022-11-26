  1. إيران
  2. المجتمع
٢٦‏/١١‏/٢٠٢٢, ٤:١٢ م

اليوم السبت؛

القوات البحرية الايرانية تجدد الميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

القوات البحرية الايرانية تجدد الميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

جدد القادة وموظفو القوات البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية عهدهم مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية خلال حضورهم في مرقد الإمام الخميني (رض).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوات البحرية الايرانية الأدميرال شهرام إيراني، مع مجموعة من القادة والمسؤولين والموظفين في البحرية الإيرانية جددوا الميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (رض) بمناسبة يوم البحرية.

وجدد المشاركون في هذا الحفل الرائع عهدهم وميثاقهم وقدموا الاحترام بوضع أكاليل الزهور وتلاوة الفاتحة لمفجر الثورة الإسلامية والشهداء.

والجدير ذكره انه يصادف 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980 الذكرى السنوية لبدء عملية اللؤلؤة في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، والتي أدت إلى انتصار كبير للبحرية الايرانية في هذه العملية.

/انتهى/

رمز الخبر 1928221

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات