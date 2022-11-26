القوات البحرية الايرانية تجدد الميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوات البحرية الايرانية الأدميرال شهرام إيراني، مع مجموعة من القادة والمسؤولين والموظفين في البحرية الإيرانية جددوا الميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (رض) بمناسبة يوم البحرية.

وجدد المشاركون في هذا الحفل الرائع عهدهم وميثاقهم وقدموا الاحترام بوضع أكاليل الزهور وتلاوة الفاتحة لمفجر الثورة الإسلامية والشهداء.

والجدير ذكره انه يصادف 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980 الذكرى السنوية لبدء عملية اللؤلؤة في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، والتي أدت إلى انتصار كبير للبحرية الايرانية في هذه العملية.

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