كيروش يطالب كلينسمان بالإستقالة من منصبه في المونديال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد كارلوس كيروش، في منشور على إنستغرام، على تعليقات يورغن كلينسمان وإهانته للمنتخب الإيراني، وكتب مدرب المنتخب الايراني: "رغم أنني أحترم ما فعلته على أرض الملعب خلال فترة عملك، لكن تعليقاتك حول فريق كرة القدم الإيراني والثقافة الإيرانية مخزية".

ودعا كيروش كلينسمان للحضور في معسكر المنتخب الوطني للتعرف على الإيرانيين عن كثب، لكنه وضع شرطا واحدا له فهو أن يقدم إستقالته عن الفريق الفني لكأس العالم قبل الحضور. وطلب مدرب المنتخب الايراني كذلك من الإتحاد العالمي لكرة القدم "الفيفا" بالنظر في احقيته في استحقاق منصب القسم الفني لكأس العالم في قطر.

ويذكر أنه كان قد ادعى يورغن كلينسمان، يوم الجمعة، بعد فوز المنتخب الايراني على منتخب ويلز في كلمة مثيرة للجدل ان اللاعبين الإيرانيين أثروا على حكم المباراة ضد ويلز.

وأهان كلينسمان المنتخب الايراني قائلا: "كارلوس يتأقلم جيدا مع المنتخب الايراني وثقافته، فقد خسر في أمريكا الجنوبية مع كولومبيا ثم فشل في التأهل لكأس العالم مع مصر، ثم عاد الى تولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيراني قبيل كأس العالم مباشرة، حيث عمل مع هذا الفريق لفترة طويلة. إنها ليست مصادفة، إنها جزء من ثقافتهم.

وادعى كلينسمان: " لقد كانوا يؤثرون على الحكم الرئيسي والمساعدين وعلى قراراتهم، فقد كانت هناك العديد من المشاهد التي لم نشاهدها على التلفزيون.

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