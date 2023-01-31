کارلوس کیروش البرتغالی یودع كرة القدم الإيرانية مرة ثانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على الرغم من ان يمر أكثر من شهرين على هزيمة إيران أمام المنتخب الامريكي وانسحابها من مونديال قطر، لم يحدد المدير الفني للمنتخب الإيراني بعد.

وفي هذا الصدد، لا تزال هناك شائعات حول تمديد العقد مع كارلوس كيروش، اضافة إلى مساعى مسئولو اتحاد كرة القدم الايراني لاختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني، في حين ودع اليوم، كارلوس كيروش مشجعي كرة القدم الإيرانية ضمنيا من خلال نشر تدوينة على صفحته الشخصية عبر إنستغرام.

وكتب كيروش: "عندما أبدء رحلة جديدة، هناك العديد من الذكريات التي سأحتفظ بها بكل فخر. أود أن أشكر اللاعبين الرائعين في المنتخب الوطني. إنني أقدر جهود الطاقم الإيراني المخلصة واتحاد كرة القدم وكل من ساندني و"إرث المنتخب الوطني". شكراً لكل المشجعين على دعمهم خلال هذه السنوات. على امل اللقاء في المستقبل".

ومع هذه التدوينة على إنستغرام، يبدو أن كارلوس كيروش ودّع كرة القدم الإيرانية للمرة الثانية.

/انتهى/