شقيق الشهيد المهندس يتقدم بشكوى ضد شخصيات عراقية وأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن السومرية، أن شقيق الشهيد أبو مهدي المهندس، تقدم بشكوى أمام محكمة عراقية ضد شخصيات عراقية وأمريكية، من بينها ترامب والكاظمي.

وبحسب هذا التقرير، رفع "محمد حسن جعفر محمد" شقيق الشهيد "أبو مهدي المهندس" نائب قائد الحشد الشعبي في ذلك الوقت، دعوى قضائية ضد شخصيات عراقية وأمريكية متورطة في اغتيال قادة النصر في مطار بغداد الدولي.

ووفقاً للتقرير، فقد طالت الشكوى الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، ووزير خارجيته "مايك بومبيو" وسفيرهم في العراق، إضافة إلى شخصيات عراقية من بينها رئيس الوزراء السابق "مصطفى الكاظمي" ومسؤول سابق في المخابرات العراقية "ضياء الموسوي"، وذلك في محكمة الكرخ ببغداد.

وجاء في نص الشكوى : "مايك بومبيو" أكد أن إدارة هذه العملية الإرهابية نفذتها السفارة الأمريكية في قلب العاصمة بغداد، وأن المخابرات الخاصة رصدت مسار المركبات التي تقل الشهداء ( قادة النصر) ورفاقهم، وهذا الأمر بمثابة انتهاك للسيادة العراقية والميثاق الدولي. بالإضافة إلى كونه انتهاكًا للقانون الدولي، فقد تسبب ذلك في ذعر الناس.

في هذه الشكوى، طُلب من كاتب المحكمة الموقّر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الذين تقدمت فيهم الشكوى.

يشار إلى أن الشهيد " قاسم سليماني" و"أبو مهدي المهندس" نائب رئيس الحشد الشعبي آنذاك ورفاقهما استشهدوا جراء عملية إرهابية غادرة قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني 2020 بأمر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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