  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٢١ م

بشأن التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر؛

اللجنة التحقيقية المشتركة العراقية – الإيرانية تعلن الانتهاء من الاجتماع الثالث

اللجنة التحقيقية المشتركة العراقية – الإيرانية تعلن الانتهاء من الاجتماع الثالث

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاربعاء، انتهاء الاجتماع الثالث بين العراق وايران بشأن التحقيق باغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر إعلام القضاء في بيان، أن "اللجنة المشتركة أنهت اليوم، الجولة الثالثة للاجتماع المشترك بين الجانب العراقي والجانب الإيراني للتحقيق في حادث اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني".

وقال بيان مشترك أن "الاجتماع انتهى بالتأكيد فيه على ضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة وتبادل الوثائق التي تفيد التحقيق بالقضية وصولا الى معرفة الجناة الحقيقيين".

ويوم أمس، عقدت اللجنة التحقيقية المشتركة العراقية – الإيرانية، اجتماعها الثالث للتحقيق في جريمة اغتيال الشهيد ابو مهدي المهندس والشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1921799
https://ar.mehrnews.com/news/1921799/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات