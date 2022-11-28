"حركة الشباب" تهاجم فندقاً قرب مكتب الرئيس الصومالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صادق دوديش، في بيان: "هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقا تجاريا في منطقة بوندير الليلة وتحاول قوات الأمن القضاء عليهم".

وأضاف أنه تم إنقاذ العديد من المدنيين والمسؤولين من فندق فيلا روز الذي يرتاده نواب ويقع في منطقة مركزية آمنة بالعاصمة قرب مكتب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود.

وتحدث شهود عن سماع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار. وأعلنت ما يسمى جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. وهي جماعة تكفيرية مرتبطة بالقاعدة تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية منذ 15 عاما.

وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم حرسي على حسابه على تويتر أنه نجا من "تفجير إرهابي استهدف مقر إقامتي" في الفندق، الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين.

و أعلنت وزارة الإعلام الصومالية قبل يومين أن القوات الحكومية قتلت نحو 100 من عناصر "حركة الشباب" في منطقة عِيلْ طير الواقعة بين إقليمي شبيلي الوسطى وهيران.

ويشن الرئيس حسن شيخ محمود، الذي انتخب في وقت سابق هذا العام، هجوما عسكريا ضد الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وتأسست مطلع 2004.

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