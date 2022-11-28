قائد الثورة: يجب أن يصبح استخدام القدرات الهائلة للبحر ثقافة مشتركة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية سيد علي الخامنئي (مد ظله الوارف) في لقاء مع عدد من قادة القوات البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ظهر اليوم (الاثنين) ان استخدام القدرات الهائلة للبحر يجب أن تصبح ثقافة عامة في البلاد.

ودعا سماحة آية الله الخامنئي في هذا الاجتماع، الذي عقد بمناسبة يوم البحرية إلى التحسين الشامل للقوة القتالية والمعدات الدفاعية في البحرية واستمرار الإجراءات مثل الملاحة في المياه البعيدة والدولية. وقال: إن تعزيز العلاقة بين القوات المسلحة والحكومة والقوى الأخرى ستساعد على فهم الأمور والتعاون والتقدم فيها.

وأشار قائد الثورة الإسلامية، في إشارة إلى سجلات الملاحة البحرية للإيرانيين في الماضي، والتي تسببت في انتقال الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية إلى أجزاء أخرى من العالم: على الرغم من هذا التاريخ وطول السواحل البحرية في الشمال و خاصة في جنوب إيران، تم إهمال ثقافة استخدام الفرص البحرية في البلاد ويجب أن تصبح الثقافة العامة للشعب.

واعتبر أنه من الضروري خلق ثقافة في هذا المجال وخلق فهم عام للبحر كبنية تحتية وأساسية، وأضاف: في السنوات القليلة الماضية، تمت مناقشة تطوير شواطئ مكران ورحبت الحكومات بذلك، ولكن التقدم الجاد في هذا المسألة يتطلب الإبداع الثقافي.

وتابع القول سماحة آية الله الخامنئي حول تاثير الإنتاج الفني، بما في ذلك الرسوم المتحركة، في التعريف بالفرص المتنوعة للبحر في القطاعين العسكري والمدني لتنبه الشعب الايراني.

كما قدم الأدميرال شهرام إيراني قائد البحرية في هذا الاجتماع تقريراً عن إجراءات وخطط هذه القوة في مختلف القطاعات.

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