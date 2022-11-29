حرس الثورة یعتقل عمیل لجهاز استخبارات تابع لاحدی الدول المطلة على الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر لأنباء، ان العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في مدینة بندر لنجه، أعلن في بيان عن اعتقال شخص يعمل لصالح أجهزة استخبارات دولة خليجية كان ينوي القيام بأعمال تخريبية في هرمزكان جنوبي البلاد.

وجاء في البیان، إنه "تم اعتقال عميل المخابرات لإحدى الدول الرجعية في الخليج الفارسي بعد تعقبه من قبل جهاز مخابرات حرس الثورة، والذي كان يخطط لتنفيذ أعمال تخريبية غربي محافظة هرمزكان.

و یذکر بانه اعلنت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) لحرس الثورة الاسلامية في محافظة أذربيجان الغربية قبل عدة ایام، عن تحديد واعتقال المسؤول الرئيسي لقناة "ايران إنترناشونال" في احدى مدن هذه المحافظة.

وكان المُعتَقَل يقوم بتحريض الآخرين على اعمال الشغب و الإخلال بالأمن عبر نشر العديد من الدعوات في الفضاء الافتراضي وفقا لهذا البيان.

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