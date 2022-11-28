بحرية الجيش الايراني حطّمت آمال ادعياء الهيمنة على البحار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي رسالة تهنئة بعثها اليوم الاثنين بمناسبة حلول "يوم القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الايراني"، اكد "العميد تنكسيري" على استمرار التآزر والتماسك مع جميع الوحدات والقوات الباسلة المنتسبة الى بحرية الجيش، باعتبار ذلك من الثوابت السترتيجية لدى بحرية الحرس الثوري، وان الجانبين عازمان على مواصلة المضي في مسار التقدم وتحقيق الانجازات دون كلل.

وشدد المسؤول الإيراني في رسالته على ان القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، تمكنت بفضل التوجيهات الحكيمة لسماحة الولي الفقيه وعبر تظافر الجهود الفاعلة فيما بينها، ان تبلغ مستوى لا نظير له من الجاهزية والقوة القتالية على صعيد المنطقة، وبما اصاب ادعياء الهيمنة البحرية بالافلاس والذل.

وتابع العميد تنكسيري: ان القوات المنتسبة الى سلاح البحر الايراني وبما يشمل الجيش والحرس الثوري، يقفون على اهبة الاستعداد والجاهزية انطلاقا من الايمان بالله وطاقاتهم العلمية وروح الابداع والتطوير والبناء، في سياق تنفيذ اصعب المهام الموكلة اليهم، والتصدي لكل معتد ومتغطرس على صعيد البحار.

واستذكر قائد بحرية حرس الثورة، شهداء القوة البحرية للجيش الايراني الذين سطّروا الملاحم البطولية خلال فترة الحرب المفروضة وقدموا ارواحهم للذود عن ثغور البلاد الاسلامية، والحفاظ على كرامة الشعب الايراني وشموخه.

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