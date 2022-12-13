الأدميرال تنكسيري: سنأتي إلى الحرب بمعدات لم نعرضها في المناورات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري، ان المعدات التي نعرضها في المناورات ليست هي المعدات التي سنأتي بها إلى الميدان أثناء الحرب.

وأكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية ان اليوم لدينا صواريخ لا يمكن للأمريكيين التفكير بها. واضاف: "لم تستطیع أي دولة أن تركب صواريخ على قوارب بطول 6 و 8 أمتار؛ ولكننا فعلناها".

وتابع: "ركع الأمريكيون مرتين والبريطانيون ثلاث مرات في الخليج الفارسي امام الإسلام. لقد قتلنا أكثر من 15 أمريكيا في البحر لكنهم لا يقولون، صفعناهم ٩ مرات في البحر حتى الآن.

وأضاف: العدو المتواجد في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان والمحيط الهندي يجب أن يمر عبر جسدي ورفاتي حتى يصل إلى بلادنا، بالطبع العدو يعرف أنه غير قادر على هزيمتنا.

وأشار إلى أهمية الخليج الفارسي، وأوضح في الخرائط القديمة باللغات القديمة، كان الخليج الفارسي دائمًا يُطلق عليه نفس الاسم.

وشدد على أنه طالما أن الإيرانيين غيارى، فيجب أن يبقى علم الجمهورية الاسلامية في هذه المنطقة، وأضاف: البرتغاليون جاءوا إلى هذه المنطقة عام 1505 م ، وبقوا فيها 117 عامًا وبنوا عدة حصون، لأن الخليج الفارسي هي منطقة مهمة، وفي ذلك الوقت لم يتم اكتشاف النفط والغاز في الخليج الفارسي، وبعد البرتغال جاءت بريطانيا الى المنطقة واستقرت فيها، ومنذ بداية القرن العشرين، كانت اميركا حاضرة في الخليج الفارسي، تبلغ تكلفة بقاء المدمرة الأميركية مليوني دولار في الأسبوع وحاملة الطائرات تبلغ 5 ملايين دولار في الأسبوع ، ويدفعون هذا المبلغ للبقاء في المنطقة.

وتطرق الى أهمية الجزر الإيرانية في مضيق هرمز، وقال: إذا فقدنا جزيرة ابوموسى، فسوف نفقد جزيرة سيري، وهي مكان استخراج النفط والغاز الإيراني، وبعد ذلك نخسر تنب الكبرى وتنب الصغرى، وهو أفضل مكان للصيد، حيث تقع أعمق نقطة في الخليج الفارسي في هذه المنطقة، وهي مكان مهم جدًا للبلاد، وإذا ضاعت هذه المنطقة فلن نسيطر على الخليج الفارسي بعد الآن، لذلك يجب أن يمر الأعداء فوق جثثنا لأخذ هذه الجزر منا، لن نسمح للعدو بأخذ أرضنا التي احتفظ بها أجدادنا.

واضاف قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية: تم تركيع الأميركان مرتين وكذلك تم تركيع البريطانيين مرتين امام قواتنا في الخليج الفارسي، مؤكدا ان الله تعالى ينصر المسلمين على اعدائهم.

وأضاف: لقد قتلنا أكثر من 50 أمريكيًا في البحر، لكنهم لا يقولون ذلك حتى اليوم صفعناهم في البحر 9 مرات.

واشار تنكسيري الى إحدى الصفعات التي تلقاها الأميركيون، وقال: 4 أمريكيون مع اثنين من الكويتيين كانوا يخططون لدخول نهر اروند رود (جنوب غرب ايران)، أحد الأميركيين وارتعد وبلل نفسه عندما رأى حراسنا، ولكن للأسف محمد خاتمي (الرئيس الاسبق) لم يسمح بنشر هذه القصة في وسائل الإعلام.

وتعليقاً على بيان الصين والدول العربية في الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، قال تنكسيري: الجزر الثلاث إيرانية وستبقى إيرانية، ولا شك في ذلك.

وأضاف: نحن لا نغزو بلدا، ولانطمع في أرض أي بلد، لكننا لن نسمح لأحد بالحديث عن جزء ضروري من أرض بلادنا.

/انتهی/