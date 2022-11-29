إيران والعراق توقعان مذكرة تفاهم لتأمين الحدود المشترکة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم حدودية بين البلدين على هامش الاجتماع التاسع لقادة قوات حرس الحدود بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.

وأكد قائد حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي علي هامش التوقيع علي مذكرة التفاهم الحدودية ان التعامل مع حرس الحدود لدول الجوار من الأولويات المهمة لدی قيادة شرطة وحرس الحدود.

وأضاف: تم التنسيق حول الامور المتعلقة بالشریط الحدودی، بما في ذلك المحطات الحدودية، حرکة زوار الاربعین عبر الحدود، تأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات والدوريات الحدودية المشتركة و إغلاق الحدود وما إلى ذلك، وفي هذا السياق، تم التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل حرس الحدود في البلدين.

وأشار قائد حرس الحدود الايراني: إن حرس الحدود لدولتي إيران الإسلامية والعراق، عازمون على التعامل مع انواع التهدیدات الأمنية وتهريب المخدرات و الجماعات المسلحه و الإرهابية على الحدود المشتركة و هم في ذروة التنسيق الحدودي و بالتأكيد ستكون إجراءاتنا في هذا المجال رادعة.

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