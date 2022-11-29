باقري: أي دولة تخالف النهج السياسي الغربي تُتهم بانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتبت سفارة إيران في قطر عبر صفحتها على تويتر عن هذا اللقاء في تغريدة: " اجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية، علي باقري كني، ظهر اليوم مع نظيره القطري، محمد الخليفي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية".

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى النهج الأحادي والمصالح الذاتية للغربيين في مختلف القضايا الدولية، بما في ذلك الإرهاب وحقوق الإنسان، قائلاً: "إن أي دولة تخالف النهج السياسي للغربيين ستُتهم بانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب".

وفي معرض إشارته إلى النجاح في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، أشاد باقري بالدور المتميز لدولة قطر باعتبارها الدولة المضيفة لإقامة هذه الألعاب في أفضل طريقة ممكنة.

ومن جهته، أشار نائب وزير الخارجية القطري، إلى الاتجاه المتنامي للعلاقات الثنائية، مؤكداً على جهود السلطات القطرية لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل شامل مع إيران.

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