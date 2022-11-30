الأدميرال ايراني: ندافع عن مصالحنا الوطنية في جميع انحاء العالم

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان قائد القوات البحرية للجيش الايراني الأدميرال شهرام ايراني خلال خطابه في مراسم إحياء ذكرى يوم البحرية للجيش في مقر القيادة البحرية بحضور مجموعة من المسؤولي العسكريين من الدول الصديقة والجارة أشار إلى حركة الاكتفاء الذاتي في بحرية الجيش، قائلا: "أننا أحرزنا تقدما كبيرا في هذا الطريق بفضل الله بحيث نصمم ونصنع اليوم غواصات ومدمرات وفرقاطات وقاذفات صواريخ وطائرات ديزل البحرية وطائرات بدون طيار وجميع أنواع المعدات التي نحتاجها."

وشدد: "في محاولة لضمان الأمن البحري للبلاد، لم نقم فقط بإرساء الأمن في جميع المياه الإقليمية والدولية بالتعاون مع اشقائنا في حرس الثورة والقوات البحرية الأخرى، بل ندافع عن مصالحنا الوطنية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح قائد القوات البحرية للجيش عن مهام أساطيل هذه القوات في المياه الدولية، مضيفا: الآن وبينما نحتفل بيوم البحرية في هذا المكان، يقوم أسطولان تابعان للبحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية بأداء الواجب في المحيطات كما يتم إرسال أسطول بحرية اخر حاليا.

وتابع: "في محاولة لتحسين مستوى الأمن الجماعي في منطقة المحيط الهندي، أطلقنا المركز الدولي للتعاون الأمني البحري على سو احل مكران شمال هذا المحيط."

وأضاف: "من خلال إرسال أكثر من 87 اسطولا إلى البحار البعيدة، فإننا في البحرية العسكرية لم نضمن أمن الأسطول التجاري للبلاد فحسب، بل ساعدنا أيضًا سفن وعوامات الدول الأخرى في خطوط الشحن الدولية."

/انتهى/